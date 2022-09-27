СК заявил о связи устроившего стрельбу в школе Ижевска с движением «Колумбайн»

Устроивший стрельбу в школе № 88 в Ижевске с 17 погибшими был сторонником «Колумбайна»

Устроивший стрельбу в школе № 88 Ижевска с 17 погибшими Артем Казанцев был сторонником запрещенного в России террористического движения «Колумбайн». Об этом во вторник, 27 сентября, заявила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко, передает ТАСС.

Вывод о связи Казанцева с «Колумбайном» следователи сделали, изучив его электронные носители. Также стало известно, что он часто играл в агрессивные компьютерные игры.

Стрельба в ижевской школе № 88 произошла утром 26 сентября. Напавшим на школу оказался выпускник учебного заведения, уроженец Ижевска Артем Казанцев. Он покончил с собой. В квартире стрелявшего прошли обыски, были изъяты пять мобильных телефонов и компьютер, в котором он сохранил предсмертную записку.