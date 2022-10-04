iPhone 14 рекордно обесценился

SellCell: iPhone 14 подешевел в два раза быстрее прошлогоднего iPhone 13

Специалисты фирмы SellCell рассказали о динамике цен на новые смартфоны Apple. Об этом сообщается на сайте компании.

Эксперты фирмы, которая занимается перепродажей бывших в употреблении смартфонов, рассказали о появлении на своей площадке первых подержанных iPhone 14. Специалисты выяснили, что через 10 дней с момента выхода устройства в продажу средняя стоимость гаджета на площадке составила рекордные 506 долларов — при рекомендованной цене в 799 долларов. Таким образом, телефон подешевел почти в два раза быстрее, чем iPhone 13 — тот за аналогичный период прошлого года подешевле с 799 до 660 долларов.

В отчете говорится, что топовые устройства серии — iPhone 14 Pro и 14 Pro Max — теряют в цене почти столько же, сколько флагманы 2021 года. Так, если iPhone 14 Pro и 14 Pro Max подешевели на 34 и 22 процента соответственно, то iPhone 13 Pro и 13 Pro Max за аналогичный период 2021 года обесценились на 27 и 19 процентов соответственно.

Авторы отметили, что iPhone 14 с накопителем на 512 гигабайт быстрее остальных смартфонов Apple терял в цене. Официально оцененный в 1099 долларов девайс можно приобрести за 656 доллара — падение составило 40,3 процента.

В начале октября аналитик Росс Янг подтвердил, что базовый смартфон iPhone 14 не пользуется высокой популярностью. Специалист отметил, что продажи стартовой модели iPhone нового поколения неудовлетворительны, поэтому Apple сконцентрировалась на производстве других моделей серии.