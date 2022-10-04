В ЛНР заявили об использовании Украиной запрещенного американского оружия

Подполковник НМ ЛНР Марочко: Киев использует запрещенные вольфрамовые шарики для HIMARS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают территорию Луганской народной республики (ЛНР) запрещенным видом боеприпасов, заявил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Речь идет о ракетах реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, начиненных вольфрамовыми шариками, которыми обстреляли город Старобельск.

«В ходе разбирательства было выяснено то, что вооруженные формирования Украины использовали натовский боеприпас со шрапнельной начинкой. Хочу сразу отметить, что данный тип боеприпаса запрещен всеми конвенциями», — сказал Марочко.

Подполковник также отметил, что ракету, которая ударила по детскому саду Старобельска, произвели в 2017 году. «То есть, невзирая ни на какие конвенции, американцы продолжают использовать и производить боеприпасы, которые запрещены международным законодательством», — резюмировал офицер.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что в настоящий момент союзные силы контролируют всю территорию республики. При этом, по его словам, на направлении Кременная — Лисичанск по-прежнему сохраняется очень высокое напряжение.

