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В ЛНР заявили о контроле всей территории республики

Посол ЛНР Мирошник заявил о контроле союзными войсками всей территории республики

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В настоящий момент союзные силы России и республик Донбасса контролируют всю территорию Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник, передает ТАСС.

По его словам, на направлении Кременная — Лисичанск по-прежнему сохраняется очень высокое напряжение, однако вся территория ЛНР остается под контролем союзных войск.

«Наши подразделения держатся твердо и не позволяют растащить наши концентрируемые резервы для основного удара по противнику», — отметил он.

Ранее Мирошник заявлял о прибывших в район Кременной иностранных наемниках, которые прошли подготовку на тренировочных базах в Восточной Европе.

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Алевтина Запольская
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