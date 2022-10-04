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В ЛНР рассказали о прибытии иностранных наемников в район Кременной

Посол ЛНР в России Мирошник заявил о прибытии иностранных наемников в район Кременной

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В район Кременной в Луганской народной республике (ЛНР) прибыли иностранные наемники, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник, передает ТАСС. По его словам, они прошли тренировки на базах в Восточной Европе.

«Действительно, концентрация вражеских сил на этом направлении (в районе Кременной — прим. «Ленты.ру») очень высокая. Возможность перебрасывать силы у них пока есть. Туда были стянуты наемники и силы, прошедшие подготовку на тренировочных базах в Восточной Европе. Происходило это все на протяжении последних недель», — сказал Мирошник.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в районе Кременной союзные силы выстраивают серьезную линию обороны, украинские войска пытаются «прощупать» ее.

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