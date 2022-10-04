Пушилин пообещал вернуть контроль над Красным Лиманом

Пушилин назвал одной из задач союзных сил возвращение контроля над Красным Лиманом

В районе Кременной союзные силы выстраивают серьезную линию обороны, украинские войска пытаются «прощупать» ее. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире Первого канала.

Он также отметил, что рассчитывает на удержание этих позиций и последующее возвращение контроля над Красным Лиманом.

«Линия обороны выстраивается достаточно серьезная в районе Кременной, и по той же информации, которую мне дают ребята с мест, что у противника нет шансов, противник не оставляет попыток, пытается с разных сторон подходить, прощупывает, использует артиллерию. Но ребята понимают, что может дальше происходить, если здесь не удержать позиции, поэтому я рассчитываю, что все же эта информация объективная, которая у меня появилась, последняя, что и там выдержим, и Красный Лиман освободим, это тоже наша задача», — пообещал глава ДНР.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский официально признал невозможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.