Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Интерпол объявил в розыск подозреваемых в преступлении россиян и украинцев

Интерпол разыскивает россиян и украинцев, подозреваемых в подделке документов

Фото: Edgar Su / Reuters

Интерпол объявил «красное предупреждение» нескольким россиянам и украинцам, которые подозреваются в схеме подделки документов для получения гражданства Уругвая. Об этом пишет уругвайское издание El Observador.

В прокуратуре Уругвая предположили, что гражданство страны могло заинтересовать злоумышленников для въезда в Европу (уругвайским гражданам не нужна виза для посещения ЕС на срок до трех месяцев) либо в целях отмывания денег через открытие счета в банках республики.

Также в прокураторе уточнили, сколько человек подозревается в преступлении. Следствие заявило, что список объявленных в розыск будет увеличиваться по мере появления дополнительной информации.

Ранее соцслужбы Испании обвинили в подделке документов отобранных у россиянки детей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Татьяна Антоненко
Обсудить
Последние новости
Зеленский официально признал невозможность переговоров с Путиным
Мобилизованный умер после конфликта с сослуживцем в российской военной части
Назван порядок действий в случае опечатывания военкоматом квартиры
Названы раздражающие женщин детали во внешности мужчин
iPhone самостоятельно вызвал полицию на место смертельного ДТП
Лукашенко уличил оппозицию в желании разрушить страну
Генпрокурор России прибыл во Вьетнам
Мужчина по просьбе жены пошел в магазин за продуктами и разбогател
Рухнувшая облицовка здания в Москве ранила двух несовершеннолетних девушек
Россияне пожаловались на «баснословный» рост цен на проживание в отелях Турции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.