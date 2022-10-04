В Крыму потребовали признать экстремистской песню «Червона калина»

В госсовете Крыма потребовали признать экстремистской украинскую песню «Червона калина»

Госсовет Крыма потребовал признать украинскую песню «Червона калина» экстремистской. Соответствующее обращение в МВД направил парламентский комитет по культуре и охране культурного наследия, рассказал его председатель Николай Волков, пишет KP.RU.

Представитель крымского госсовета сравнил «Червону калину» с сочинением Адольфа Гитлера «Майн кампф» (признано в России экстремистским материалом). По мнению Волкова, исполнителей украинской композиции нужно сажать в тюрьму.

«"Червона калина" изначально была создана австрийскими властями, чтобы сформировать дивизии в Галичине для борьбы с братьями славянами. Там конкретный враг — это русский народ», — отметил он.

По словам Волкова, под украинскую песню избивали крымчан в автобусах.

Ранее в центре скандала из-за «Червоны калины» оказалась «Миссис Крым-2022» Ольга Валеева. Она вместе с подругой спела эту песню. Позже ролик с их исполнением распространился в соцсетях.

Негативная реакция на ролик вынудила финалистку конкурса красоты закрыть профиль в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) и удалить видео.

Модель Валееву оштрафовали на 40 тысяч рублей, а ее подруге назначили наказание в виде административного ареста продолжительностью 10 суток.

В сентябре в крымском Бахчисарае временно закрыли ресторан, где гости во время свадьбы танцевали под гимн полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). До этого в соцсетях распространился видеоролик со свадьбы в ресторане «Арпат», на которой играла украинская песня. После этого власти Бахчисарая приняли решение закрыть заведение на время проверки.