«Миссис Крым» оштрафовали за исполнение украинской песни

«Миссис Крым» Валеева была оштрафована за исполнение украинской песни «Червона калина»

Финалистка конкурса красоты «Королева красоты-Крым. Весна-2022» Ольга Валеева была оштрафована за исполнение украинской песни «Червона калина». Об этом сообщает МВД по Республике Крым в своем Telegram-канале.

«Миссис Крым» должна будет выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей, рассказали в ведомстве. «В сети интернет опубликована видеозапись, на которой две девушки исполнили песню, которая является боевым гимном экстремистской организации. Суд признал гражданок виновными в совершении административных правонарушений», — говорится в публикации.

Песня, которую Валеева спела вместе с подругой, считается гимном полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Девушек обвинили в пропаганде нацистской атрибутики. Подруге «Миссис Крым», которая выложила ролик в интернет, назначили наказание в виде административного ареста продолжительностью 10 суток, указали в МВД.

Ранее Валеева подверглась критике со стороны российских пользователей из-за исполнения украинской композиции в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Негативная реакция на ролик вынудила финалистку конкурса красоты закрыть свой профиль в соцсети и удалить ролик.