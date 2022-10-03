Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

«Миссис Крым» оштрафовали за исполнение украинской песни

«Миссис Крым» Валеева была оштрафована за исполнение украинской песни «Червона калина»

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Финалистка конкурса красоты «Королева красоты-Крым. Весна-2022» Ольга Валеева была оштрафована за исполнение украинской песни «Червона калина». Об этом сообщает МВД по Республике Крым в своем Telegram-канале.

«Миссис Крым» должна будет выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей, рассказали в ведомстве. «В сети интернет опубликована видеозапись, на которой две девушки исполнили песню, которая является боевым гимном экстремистской организации. Суд признал гражданок виновными в совершении административных правонарушений», — говорится в публикации.

Песня, которую Валеева спела вместе с подругой, считается гимном полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Девушек обвинили в пропаганде нацистской атрибутики. Подруге «Миссис Крым», которая выложила ролик в интернет, назначили наказание в виде административного ареста продолжительностью 10 суток, указали в МВД.

Ранее Валеева подверглась критике со стороны российских пользователей из-за исполнения украинской композиции в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Негативная реакция на ролик вынудила финалистку конкурса красоты закрыть свой профиль в соцсети и удалить ролик.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Маск предложил свой план урегулирования конфликта между Россией и Украиной
Россияне смогут записаться добровольцами для участия в СВО на «Госуслугах»
«Миссис Крым» оштрафовали за исполнение украинской песни
Врачи удалили жительнице Подмосковья 40-сантиметровую опухоль яичника
Медведев назвал Маска молодцом
Принявший российское гражданство африканский игрок оценил безопасность в стране
Стало известно о просьбе Турции отсрочить часть платежей за российский газ
Россия ввела ответные санкции в отношении оператора ПХГ «Катарина» в Германии
Группа из 11 стран выступила перед СПЧ ООН с осуждением русофобии
В России прокомментировали план Маска по достижению мира на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.