В Дзержинске спасли оставленную в лесу собаку

Волонтеры группы «Сердце Стаффа» спасли оставленную в лесу Дзержинска собаку

В Дзержинске спасли собаку, которую бывшие хозяева оставили в лесу на объездной дороге. Об этом сообщает портал NewsRoom24.

По информации издания, зоозащитники получили сообщение о привязанному к дереву псу 2 октября. Известно, что животное начало агрессивно бросаться на волонтеров группы помощи «Сердце Стаффа», поскольку боялось чужаков. Тогда спасатели приняли решение успокоить и накормить собаку, затем оставить на ночь в лесу, чтобы найти ветклинику или передержку.

Однако, по словам очевидцев, испугавшиеся общественного резонанса владельцы отвязали питомца ночью и вновь скрылись. После этого животное начало бегать по лесу и едва не покусало местных жителей. Вскоре ее удалось поймать с помощью двух дротиков со снотворным. На данный момент псу, который находится на передержке, ничего не угрожает.

В августе в приморском национальном парке «Земля леопарда» спасли страдающего от паразитов четырехмесячного котенка дальневосточного леопарда. Истощенное животное весом всего 4,5 килограмма обнаружили в Надеждинском районе Приморского края и доставили в Центр реабилитации диких животных.