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Глобальное потепление усилило ураганные дожди

Nature Communications: глобальное потепление усилило дожди во время ураганов

Фото: John Middelkoop / Unsplash

Ученые Международного университета Флориды показали, что за последние 20 лет ураганы стали вызывать более сильные и продолжительные ливни. Ожидается, что в будущем стихийные бедствия будут вызывать более серьезные и разрушительные последствия, особенно в районах, подверженных воздействию ураганов. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Теоретические компьютерные модели показали, что усиление дождей во время ураганов в значительной степени связано с глобальным изменением климата. Потепление, сопровождающееся нагревом морской воды, создает более теплую и влажную среду, которая способствует выбросу в атмосферу большего количества водяного пара, что, в свою очередь, приводит к увеличению количества осадков.

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Исследователи проанализировали спутниковые снимки НАСА с 1998 по 2016 год и рассмотрели в общей сложности две тысячи ураганов в шести основных океанах. Они обнаружили, что общее количество осадков увеличивалось на один процент в год. Эта тенденция была еще более выражена в северном полушарии, в том числе в Северной Атлантике.

Увеличение интенсивности дождей может привести к более катастрофическим последствиям — наводнениям и оползням. Хотя большинство обывателей считает, что основную опасность представляют ураганы, чаще всего гибель людей происходит в результате затоплений, образования бурных потоков, селей и оседания грунта. Результаты исследования помогут лучше прогнозировать осадки, связанные с ураганом, чтобы заранее подготовить людей к последствиям.

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Александр Еникеев
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