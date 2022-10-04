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Названы цели Запада в Белоруссии

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Вольфович заявил, что целью Запада стало свержение власти

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович назвал целью Запада свержение власти в Белоруссии. Его цитирует РИА Новости.

«Запад не отказался от своей главной цели свержения власти в Беларуси. А для этого ему нужно подорвать спокойную обстановку в стране», — заявил Вольфович. По его словам, Запад использует разного рода фейки, а один из способов им противостоять — «доносить до людей правду».

В заключение Вольфович добавил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко держит на постоянном личном контроле вопрос военно-политической ситуации в стране.

Ранее глава Министерства обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что страны НАТО и соседние с республикой государства готовятся к войне. По его мнению, страны альянса не просто милитаризируются, а осуществляют полноценную подготовку к ведению военного конфликта.

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Алевтина Запольская
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