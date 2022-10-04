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В Белоруссии заявили о подготовке НАТО к войне

Минобороны Белоруссии заявило, что НАТО готовится к войне, прикрываясь «угрозой с Востока»

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Страны НАТО и соседние с Белоруссией государства готовятся к войне. Об этом заявил глава Министерства обороны республики Виктор Хренин, передает БЕЛТА.

По его словам, страны альянса не просто милитаризируются, а осуществляют полноценную подготовку к ведению военного конфликта. Он также заявил, что при этом НАТО прикрывается мнимой «угрозой с Востока».

«Готовят свою инфраструктуру, готовят свои войска. У нас есть конкретные данные. Мы постоянно отслеживаем обстановку, видим, что они делают. Исходя из этого и вырабатываем конкретные и адекватные меры реагирования», — сказал глава ведомства.

Ранее президент республики Александр Лукашенко перечислил политические цели США. По его мнению, Соединенные Штаты хотят ослабить или вовсе убрать Россию и ее союзников с международной арены. Помимо этого, он подчеркнул, что истинным противником США является Китай.

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Алевтина Запольская
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