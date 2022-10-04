Лукашенко уличил США в стремлении разрушить ЕС и убрать Россию с международной арены

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал политические цели США, его слова приводит «БЕЛТА».

По его словам, западные политики дают циничные комментарии в адрес России, в частности, он указал на заявления конкретных депутатов и лидеров, а также членов ООН. Он объяснил, что таким образом США хотят ослабить или вовсе убрать Россию и ее союзников с международной арены, чтобы подобраться ближе к главному конкуренту — Китаю.

«Одновременно усилить зависимость Европейского союза (ЕС) от Соединенных Штатов. Если, увидите, не пойдут навстречу США, Евросоюз Америка разрушит», — уличил Лукашенко стремления американских политиков.

Ранее лидер Белоруссии заявил, что готовится к войне весь президентский срок. Он пояснил, что республике пришлось несколько раз модернизировать свои Вооруженные силы, чтобы приспособиться к складывающейся обстановке. По его мнению, следует извлекать уроки из тех войн и конфликтов, которые происходили и происходят на планете.