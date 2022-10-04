Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Лукашенко высказался о подготовке Белоруссии к войне

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что готовится к войне весь президентский срок
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о подготовке республики войне. По его словам, к ней он готовится весь свой президентский срок, передает БЕЛТА.

«Я уже несколько раз говорил, еще раз подчеркну: недавно один на свеклу похожий мерзавец (речь, вероятно, об оппозиционере Павле Латушкоприм. «Ленты.ру») выступал под титрами “Лукашенко готовится к войне”. Абсолютно точно. Сколько я служу президентом, столько я готовлюсь к войне. И не я придумал: “Если хочешь мира, готовься к войне”», — заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что Белоруссия уже несколько раз модернизировала свои Вооруженные силы, чтобы приспособиться к складывающейся обстановке. «И прежде всего делаем соответствующие выводы и извлекаем уроки из тех войн и конфликтов, которые происходили и происходят на планете», — отметил президент.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается проводить мобилизацию. По его словам, слухи об этом разгоняются оппозиционерами, которые находятся за пределами республики.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Шойгу раскрыл принцип применения мобилизованных граждан в зоне спецоперации
Роднина оценила повторный уход Трусовой от Тутберидзе
«Снежный город» из книги рекордов России заметили на «Авито»
На российской шахте произошел пожар
Минобороны рассказало о создании комплексов контроля космического пространства
Американская футболистка одной фразой описала первое впечатление от России
Совет Федерации одобрил закон о кредитных каникулах для мобилизованных
Российские полицейские задержали готовившего теракты военного ВСУ
Житель Подмосковья выкопал из могилы труп женщины для надругательства
Раскрыты способы сохранить обувь в дождливую погоду
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.