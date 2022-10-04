Лукашенко высказался о подготовке Белоруссии к войне

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что готовится к войне весь президентский срок

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о подготовке республики войне. По его словам, к ней он готовится весь свой президентский срок, передает БЕЛТА.

«Я уже несколько раз говорил, еще раз подчеркну: недавно один на свеклу похожий мерзавец (речь, вероятно, об оппозиционере Павле Латушко — прим. «Ленты.ру») выступал под титрами “Лукашенко готовится к войне”. Абсолютно точно. Сколько я служу президентом, столько я готовлюсь к войне. И не я придумал: “Если хочешь мира, готовься к войне”», — заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что Белоруссия уже несколько раз модернизировала свои Вооруженные силы, чтобы приспособиться к складывающейся обстановке. «И прежде всего делаем соответствующие выводы и извлекаем уроки из тех войн и конфликтов, которые происходили и происходят на планете», — отметил президент.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается проводить мобилизацию. По его словам, слухи об этом разгоняются оппозиционерами, которые находятся за пределами республики.