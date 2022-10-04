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Лукашенко высказался о мобилизации в Белоруссии

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что Минск не собирается проводить мобилизацию
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: AP

Правительство в Минске не собирается проводить мобилизацию, слухи об этом разгоняются оппозиционерами, которые находятся за пределами республики, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам военной безопасности. Об этом сообщает «БЕЛТА».

«Начинают хвататься за разного рода поводы: Россия объявила мобилизацию, значит, в Беларуси завра объявят мобилизацию. Еще раз подчеркиваю: нам нет необходимости объявлять мобилизацию. К счастью, войны на территории Беларуси нет», — сказал Лукашенко.

При этом белорусский президент подчеркнул, что к войне Минск готовится уже давно. «Я уже несколько раз говорил, еще раз подчеркну: недавно один на свеклу похожий мерзавец выступал под титрами "Лукашенко готовится к войне". Абсолютно точно. Сколько я служу Президентом, столько я готовлюсь к войне. И не я придумал: "Если хочешь мира, готовься к войне"», — объяснил Лукашенко, отметив, что Белоруссия регулярно модернизирует свою армию.

Накануне президент республики заявил, что Белоруссия участвует в российской специальной военной операции на Украине, но не посылает туда своих военных.

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Василий Мека
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