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Популярные у женщин сочетания одежды оказались безвкусицей

The Voice Mag назвал сочетание жакета со снудом и ботфортов с джинсами скинни безвкусными

Фото: Arnold Turner / Getty Images

Редакторы портала The Voice Mag назвали безвкусные популярные сочетания одежды. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Журналисты отнесли к антитрендам комбинацию приталенного жакета со снудом (шарф, который сшит или связан по кругу, не имеет концов и надевается через голову, — прим. «Ленты.ру»). В списке также оказался образ, составленный из укороченной кожаной куртки и мини-юбки.

Кроме того, эксперты посоветовали женщинам воздержаться от ботфортов на шпильках, надетых с джинсами скинни, и расклешенных брюк, полностью скрывающих обувь. В завершение они призвали отказаться от нарядов, где шуба сочетается с «голыми» ногами.

Ранее в октябре модные редакторы назвали популярные у россиянок модели сумок безвкусицей. В списке антитрендов оказались клатч и поясная сумка. Помимо прочего, немодными стали миниатюрные рюкзаки и сумки с тиснением под крокодилью кожу.

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Алина Гостева
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Популярные у женщин сочетания одежды оказались безвкусицей
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