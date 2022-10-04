Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Украина задумала вернуть посла в Грузию

Представитель Украины в Грузии Касьянов: страны обсуждают назначение нового посла

Фото: Давид Мдзинаришвили / ТАСС

Украина и Грузия обсуждают возможное назначение нового посла Киева, рассказал временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов, передает ТАСС.

«Вопрос назначения нового посла стоит на повестке дня двух стран. Этот вопрос поднимался и на неформальной встрече министров иностранных дел Украины и Грузии в Праге (31 августа — прим. "Ленты.ру"), а также в формате ГУАМ (21 сентября — прим. "Ленты.ру")», — заявил Касьянов.

Украина отозвала посла из Грузии в начале марта из-за отказа Тбилиси вводить санкции против Москвы. «Немедленно отзываем посла из Грузии за преграды для добровольцев, которые хотят нам помочь, за неморальную позицию по отношению к санкциям», — сказал тогда президент Украины Владимир Зеленский.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Зеленский отказался признавать вхождение новых регионов в состав России
Лера Кудрявцева объяснила наличие у нее ключей от жилья Бориса Моисеева
Состояние Байдена вновь вызвало беспокойство в сети
Названы цели Запада в Белоруссии
Защита осужденного в России американца захотела инициировать обменный процесс
Названо неожиданное последствие завершения локдаунов в Китае
Раскрыт загадочный механизм формирования пептидов из аминокислот
Цены на жилье в США рекордно упали
В граничащем с Украиной российском городе сработала система ПВО
Европейские авиакомпании перестали пускать россиян на борт
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.