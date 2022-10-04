Украина задумала вернуть посла в Грузию

Представитель Украины в Грузии Касьянов: страны обсуждают назначение нового посла

Украина и Грузия обсуждают возможное назначение нового посла Киева, рассказал временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов, передает ТАСС.

«Вопрос назначения нового посла стоит на повестке дня двух стран. Этот вопрос поднимался и на неформальной встрече министров иностранных дел Украины и Грузии в Праге (31 августа — прим. "Ленты.ру"), а также в формате ГУАМ (21 сентября — прим. "Ленты.ру")», — заявил Касьянов.

Украина отозвала посла из Грузии в начале марта из-за отказа Тбилиси вводить санкции против Москвы. «Немедленно отзываем посла из Грузии за преграды для добровольцев, которые хотят нам помочь, за неморальную позицию по отношению к санкциям», — сказал тогда президент Украины Владимир Зеленский.