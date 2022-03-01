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Украина отозвала послов из Грузии и Киргизии

Зеленский заявил об отзыве послов в Грузии и Киргизии из-за позиции по украинскому вопросу

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отзыве послов республики в Грузии и Киргизии из-за позиции этих стран по украинскому вопросу и экономическим санкциям против России. Его цитирует ТАСС.

«Немедленно отзываем посла из Грузии за преграды для добровольцев, которые хотят нам помочь, за неморальную позицию по отношению к санкциям», — заявил Зеленский в своем видеообращении.

Посла из Киргизии Украина отозвала на консультации из-за «оправдания агрессии против Украины».

Алиса Реброва
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