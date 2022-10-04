Экс-доценту российского университета дали 2,5 года за секс со школьницей

«Ъ»: в Набережных Челнах экс-доцента филиала КФУ осудили на 2,5 года за секс со школьницей

Набережночелнинский городской суд приговорил к 2,5 года лишения свободы 35-летнего экс-доцента местного филиала Казанского федерального университета (КФУ) за секс с 12-летней девочкой. Об этом во вторник, 4 октября, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу суда.

Россиянин признан виновным по статье 134 («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста») УК РФ.

По заявлению матери жертвы, 24 декабря 2021 года фигурант пригласил школьницу сесть в автомобиль и надругался над ней. Правоохранители задержали его в начале 2022 года. Вскоре он признался в интимной связи с девочкой.

Ранее стало известно, что под Краснодаром школьник с отцом пойдут под суд за вымогательство денег за секс в соцсетях.