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Школьника и отца осудят за вымогательство денег за секс по интернету у россиян

Под Краснодаром школьник с отцом пойдут под суд за вымогательство денег за секс в соцсетях

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В Краснодарском крае суд рассмотрит дело мужчины, двоих 14-летних подростков и их друга о мошенничестве. Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, школьник из Оренбургской области решил создать в соцсетях анкету несуществующей девушки. Он разместил на ее страничке предложения интимных услуг за деньги, а номер телефона указал свой. Когда фейк начал пользоваться популярностью, и мальчику стали поступать звонки, он обратился к отцу с вопросом о том, как действовать дальше. Родитель поддержал сына, они решили, что двое несовершеннолетних будут отвечать на звонки клиентов и требовать предоплату, а когда деньги поступят — добавят номер в черный список, предупредив обманутых клиентов, что за совращение малолетних им грозит разбирательство с полицией. Также они пугали тех, кто отказывался заплатить. Однако пострадавшие жители Краснодарского края обратились к правоохранителям, и фигурантов задержали.

Известно, что суммарно соучастники заработали 1,6 миллиона рублей, и у них было как минимум девять эпизодов мошенничества и семь — вымогательства с десятью гражданами. Они признали свою вину и возместили потерпевшим ущерб.

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Екатерина Власова
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