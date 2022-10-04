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Указан крайний срок перехода всех гаджетов на USB-C

Appleinsider: производители гаджетов должны перейти на USB-C не позднее ноября 2024 года

Фото: Bram Van Oost / Unsplash

Европейские чиновники указали крайний срок перехода всех гаджетов на универсальный разъем USB-C. Об этом сообщает издание Appleinsider.

По словам журналистов, парламент Евросоюза (ЕС) принял решение о стандартизации зарядного разъема для всех гаджетов, реализуемых на территории Европы. Соответствующий закон приняли 4 октября при 602 голосах «за», 13 «против» и 8 воздержавшихся. «Универсальное зарядное устройство, наконец, станет реальностью в Европе», — указал в своем заявлении представитель ЕС Алекс Агиус Салиба.

Специалисты отметили, что новый закон будет официально одобрен и опубликован в конце 2024 года. У государств-членов ЕС будет около 24 месяцев на принятие закона. Соответственно, производители гаджетов должны будут отказаться от проприетарных разъемов в пользу универсального USB-C не позднее ноября 2024 года.

Авторы медиа обратили внимание, что новый закон распространяется на смартфоны, планшеты, цифровые камеры, наушники, игровые приставки, электронные книги, портативные колонки, ноутбуки, клавиатуры, мыши и прочие устройства. Уточняется, что разъем USB-C должны иметь все девайсы, которые поддерживают зарядку с мощностью до 100 ватт.

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В заключение журналисты заметили, что наиболее серьезно закон повлияет на Apple, которая будет вынуждена отказаться от фирменного порта Lightning в своих смартфонах. Разъем USB-C должен получить iPhone 16, который может выйти осенью 2024 года.

В начале сентября компания USB Promoter Group представила новое поколение формата USB. Новый стандарт USB 4 2.0 будет обеспечивать пропускную способность до 80 гигабит в секунду.

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Андрей Ставицкий
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