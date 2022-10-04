Губернатор граничащего с ЕС региона заявил об очередях на выезде из России

Псковский губернатор Ведерников сообщил об очередях из людей, выезжающих из России

В Псковской области на границе с Евросоюзом (ЕС) создались очереди из людей, выезжающих из России. Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников в Telegram-канале.

Он пояснил, что среди желающих оказаться за границей много россиян и граждан Украины призывного возраста. «Ситуация непростая. (...) Поток большой, люди разные: есть те, кто пытается вывезти валюту сверх установленных законом норм, предметы старины, искусства, запрещенные товары», — сообщил псковский губернатор.

Ведерников заверил, что все граждане в очередях проходят соответствующие проверки. Пограничниками, сотрудниками МЧС, местными администрациями сделано все необходимое: в частности, усилены смены, развернуты мобильные призывные пункты, обеспечены санитарные условия, подчеркнул губернатор.

Псковская область на западе граничит с Эстонией и Латвией.

До этого сообщалось, что россиянам, подлежащим призыву, начали вручать повестки в мобильном призывном пункте в Астраханской области на границе с Казахстаном. Повестки там получают все россияне, которые состоят на воинском учете.