Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Названы раздражающие женщин детали во внешности мужчин

Редакторы Men Today назвали грязные волосы раздражающей женщин деталью во внешности мужчин

Фото: Erik Mclean / Unsplash

Редакторы журнала Men Today перечислили детали во внешности мужчин, которые раздражают женщин. Соответствующий материал появился на сайте издания.

В первую очередь, эксперты выделили отросшую бороду и грязные волосы. По словам специалистов, растительность на лице требует регулярной стрижки и тщательного ухода, например, применения специального масла. Что касается волос, то придать им свежести поможет сухой шампунь.

Общее впечатление от внешности мужчин может испортить запах пота, а также растительность в носу и ушах. Волосы в данных местах выдают возраст, поскольку они связаны со старением организма, поясняют журналисты.

В заключение редакторы объяснили, что мужчине, помимо рук, необходимо следить за состоянием ног. Так, в домашнем уходе рекомендуется использовать щипцы для стрижки ногтей и питательный крем с мягкими отшелушивающими компонентами в составе.

В сентябре редакторы журнала Men Today перечислили раздражающие женщин вещи в мужском гардеробе. Специалисты призвали мужчин отказаться от прозрачной рубашки или футболки-сетки. По их словам, названные вещи являются слишком откровенными, поскольку их ткань просвечивает соски.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Зеленский официально признал невозможность переговоров с Путиным
Мобилизованный умер после конфликта с сослуживцем в российской военной части
Назван порядок действий в случае опечатывания военкоматом квартиры
Названы раздражающие женщин детали во внешности мужчин
iPhone самостоятельно вызвал полицию на место смертельного ДТП
Лукашенко уличил оппозицию в желании разрушить страну
Генпрокурор России прибыл во Вьетнам
Мужчина по просьбе жены пошел в магазин за продуктами и разбогател
Рухнувшая облицовка здания в Москве ранила двух несовершеннолетних девушек
Россияне пожаловались на «баснословный» рост цен на проживание в отелях Турции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.