В браузере Edge появится бесплатный VPN

Microsoft добавит встроенный VPN-сервис в браузер Edge

Microsoft объявила, что добавит VPN-сервис в свой фирменный браузер. Об этом сообщается на сайте корпорации.

В компании рассказали, что начали тестировать функцию Microsoft Edge Secure Network, которая базируется на технологии Cloudflare. По словам представителей корпорации, новая опция позволит защитить устройство и все конфиденциальные данные во время использования браузера. Встроенный VPN-сервис будет доступен бесплатно.

В материале на сайте говорится, что Microsoft Edge Secure Network поможет зашифровать передаваемые данные через специальный туннель и сохранить частную информацию при заходе на незащищенные сайты или использовании публичных Wi-Fi-сетей. Также VPN-сервис позволит защитить от слежки в интернете и сохранить в тайне местоположение пользователя.

VPN-сервис будет доступен бесплатно — каждый пользователь сможет рассчитывать на один гигабайт трафика в месяц. Чтобы получить доступ, нужно будет авторизоваться в Microsoft Edge с помощью своей учетной записи Microsoft. В настоящий момент опцией могут воспользоваться участники бета-теста. Новая функция появится в настройках на вкладке «Конфиденциальность, поиск и службы».

В начале сентября эксперт Павел Коростелев заявил, что применять VPN нужно только при необходимости. По словам специалиста, бесплатные сервисы могут собирать данные пользователей и передавать их третьим лицам.