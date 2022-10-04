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Коренные народы Прибайкалья посоревнуются в исполнении танцев и поедании бууз

В Иркутске 7 октября на фестивале «Ехор на Ангаре» пройдет конкурс танца-хоровода «ехор»

Фото: Сергей Игнатенко / «НацАкцент»

В Иркутске на острове Юность 7 октября пройдет традиционный фестиваль коренных народов Прибайкалья «Ехор на Ангаре». Об этом сообщает «Национальный акцент».

В программе фестиваля запланирован конкурс древнейшего бурятского ритуального танца-хоровода «ехор», который исполняется под аккомпанемент оркестра или а капелла, под народные напевы. В традиционном состязании примут участие самодеятельные фольклорные ансамбли. Также пройдут соревнования по поеданию бууз, где определят самого быстрого едока.

Помимо прочего, гостей праздника ждет викторина на знание традиций, обычаев, традиционной одежды и предметов быта бурят, мастер-классы по народным забавам «Шагай наадан» и «hэер шаалган». Все желающие смогут научиться стрелять из бурятского лука «hур харбаан», и присоединиться к массовому «Гранд-ехору», который вместе со зрителями исполнят участники фестиваля.

Ранее в июле в Иркутской области на берегу Куркутского залива на Байкале стартовал фестиваль коренных малочисленных народов «Северный Аргиш». На мероприятие собрались представители эвенков и тофаларов Прибайкалья из девяти районов Иркутской области.

Дарья Рыбак
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