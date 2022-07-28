Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

На Байкале стартовал фестиваль эвенков и тофов

На берегу Куркутского залива на Байкале стартовал фестиваль «Северный Аргиш»

Фото: Виктор Сатановский / РИА Новости

В Иркутской области на берегу Куркутского залива на Байкале стартовал фестиваль коренных малочисленных народов «Северный Аргиш». Об этом сообщается на сайте правительства региона.

На «Северный Аргиш» приедут представители эвенков и тофаларов Прибайкалья из девяти районов Иркутской области. Участниками фестиваля стали мастера народных промыслов, фольклорные коллективы и ансамбли, национальные центры, ассоциации и автономии, семейно-родовые общины.

Для гостей праздника проведут концерты, творческие конкурсы и дегустацию блюд национальной кухни. В спортивной части программы состоится состязание «Северный богатырь», где мужчины будут соревноваться в турнирах по метанию маута на хорей (набрасыванию оленьего аркана на шест), а также по перетягиванию палки и в тройном национальном прыжке.

В этом году фестиваль приурочили к Большому Суглану эвенков России (Тунгусскому конгрессу), который также откроется в местности Куркут в пятницу, 29 июля. Отмечается, что в конгрессе примут участие около 400 представителей тунгусо-маньчжурских народов из девяти регионов России.

Ранее в июле в Бурятии запустили творческий проект «Отец мой был природный пахарь» по сохранению певческой и обрядовой культуры забайкальских семейских. Так, к выпуску готовится сборник фольклора старообрядцев с песенным и обрядовым материалом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Медведев заявил о необходимости пересмотра отношений с Финляндией и Швецией
Глава ЛНР заявил о разминировании половины Северодонецка
Российская авиакомпания запустила распродажу авиабилетов на осень от 590 рублей
Россию и Китай назвали основным вызовом интересам США в Африке
В ООН предсказали новый продовольственный кризис
Спрогнозирован исход конфликта между Китаем и США из-за визита Пелоси на Тайвань
Названы самые издаваемые в России авторы
Главу Федерации мотоспорта Петербурга арестовали из-за насилия над подростком
Боец UFC удивился хайпу вокруг соперника из России
В России ответили на призыв Японии отказаться от военных учений на Курилах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.