Минэкологии Якутии заинтересовало фото охотников с сотней убитых зайцев

Министерство экологии Якутии проверит информацию об убитых охотниками зайцах

Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) заинтересовалось появившейся в сети фотографией, запечатлевшей охотников с сотней убитых ими зайцев-беляков. В опубликованном на сайте ведомства заявлении сообщается, что министерство намерено провести проверку.

На вызвавшем у ведомства интерес снимке видно, что туши животных разложены «дорожкой» на берегу реки. Рядом позируют десять охотников.

«Начата проверка для установления места и лиц, добывших зайцев в большом количестве», — сообщили в пресс-службе министерства. Там заверили, что в случае установления нарушения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов ведомство примет соответствующие меры.

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