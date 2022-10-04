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Минэкологии Якутии заинтересовало фото охотников с сотней убитых зайцев

Министерство экологии Якутии проверит информацию об убитых охотниками зайцах

Фото: Андрей Зима / РИА Новости

Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) заинтересовалось появившейся в сети фотографией, запечатлевшей охотников с сотней убитых ими зайцев-беляков. В опубликованном на сайте ведомства заявлении сообщается, что министерство намерено провести проверку.

На вызвавшем у ведомства интерес снимке видно, что туши животных разложены «дорожкой» на берегу реки. Рядом позируют десять охотников.

«Начата проверка для установления места и лиц, добывших зайцев в большом количестве», — сообщили в пресс-службе министерства. Там заверили, что в случае установления нарушения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов ведомство примет соответствующие меры.

Ранее сообщалось, что мурманские полицейские попались на незаконном вылове камчатского краба в Кольском заливе. По данным Telegram-канала SHOT, браконьерством занимались замначальника центра информационных технологий УМВД России по региону, глава одного из отделов этого центра, командир ППС и его подчиненный.

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Варвара Кошечкина
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