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Мурманские полицейские попались на незаконном вылове камчатского краба

Четверо мурманских полицейских попались на незаконном вылове камчатского краба

Фото: телеграм-канал «SHOT»

Мурманские полицейские попались на незаконном вылове камчатского краба в Кольском заливе и были задержаны. Об этом во вторник, 16 августа, сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, браконьерством занимались замначальника центра информационных технологий УМВД России по региону, глава одного из отделов этого центра, командир ППС и его подчиненный. Мужчины выловили в Кольском заливе 54 краба, разделали их на месте вылова, однако вскоре после этого их заметили пограничники. Предполагается, что всем четверым фигурантам грозит уголовная ответственность за браконьерство.

В апреле сообщалось, что сотрудники пограничного управления ФСБ в Сахалинской области поймали браконьеров, которые выловили камчатского краба на миллионы рублей. В ФСБ предполагают, что краб был предназначен для сбыта на внутреннем рынке.

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Леонид Микуляк
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