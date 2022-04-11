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Браконьеров с уловом крабов на миллионы рублей поймала ФСБ в Сахалинской области

Силовики Сахалинской области поймали браконьеров с уловом краба на миллионы рублей

Кадр: ФСБ России по Сахалинской области

Сотрудники пограничного управления ФСБ в Сахалинской области поймали браконьеров, которые выловили камчатского краба на миллионы рублей. Об этом в понедельник, 11 апреля, сообщает «Звезда».

По данным издания, силовики задержали браконьеров, когда те пытались доставить крабов на берег Сахалина. В ФСБ предполагают, что улов краба был предназначен для сбыта на внутреннем рынке. В отношении девяти граждан, причастных к браконьерству, возбуждено уголовное дело. Всего у преступников изъяты 342 краба различных видов. Ущерб от действий злоумышленников предварительно оценивается в пять миллионов рублей. Силовики изъяли у фигурантов три плавсредства и три автомобиля, преступникам грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Волгоградской области пятерых членов организованной преступной группы (ОПГ) приговорили к срокам от 2,5 до 5,5 года за незаконную продажу черной икры. Шестому сообщнику назначили наказание в виде года исправительных работ. Всех подсудимых признали виновными по статье «Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу» УК РФ.

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Леонид Микуляк
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