Членов ОПГ отправили в колонию за нелегальную торговлю черной икрой

В Волгоградской области пятерых членов организованной преступной группы (ОПГ) приговорили к срокам от 2,5 до 5,5 года за незаконную продажу черной икры. Об этом в понедельник, 14 февраля, «Ленте.ру» сообщили в в пресс-службе УФСБ по региону.

Шестому сообщнику назначили наказание в виде года исправительных работ. Их признали виновными по статье 258 («Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу и охраняемых международными договорами РФ») УК РФ.

По данным следствия, подсудимые торговали деликатесом под официальными брендами. В апреле 2019 года во время обысков у них изъяли 120 литров черной икры, 47,5 миллиона рублей, 39 тысяч евро и 17 тысяч долларов. Также у них забрали сумки-холодильники, тару и крышки с логотипами известных производителей, закаточные ключи, полиграфические наклейки, компьютеры и черновые записи.

Злоумышленники сбывали товар на территории Москвы и Московской области, куда доставляли его на машинах, оборудованных тайниками. Также они работали в Волгограде, сбывая черную икру по цене 35-40 тысяч рублей за литр.

В ноябре сообщалось, что в Хабаровске ФСБ задержала браконьеров с двумя сотнями килограммов черной икры.