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Германия назвала закрытым вопрос о репарациях Польше

Глава МИД Германии Бербок заявила, что вопрос о репарациях Польше закрыт

Фото: Kay Nietfeld/dpa / Globallookpress.com

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала закрытым вопрос о репарациях Польше за ущерб во время Второй мировой войны. Ее слова приводит Reuters.

Во время совместной пресс-конференции с польским коллегой Збигневом Рау глава МИД ФРГ сообщила, что обсудила с ним дипломатическую ноту Польши и подтвердила ранее высказывавшуюся позицию правительства Германии. «Вопрос о репарациях с точки зрения федерального правительства закрыт», — пояснила Бербок.

При этом она заявила, что Германия «безгранично чувствует свою историческую ответственность» и намерена сохранять память о преступлениях страны.

3 октября Рау подписал ноту с требованием репараций от Германии. По его словам, нота выражает убежденность МИД Польши, что стороны должны предпринять действия по урегулированию вопроса о компенсации материальных и нематериальных потерь за годы гитлеровской агрессии и оккупации в 1939-1945 годах.

Экс-депутат бундестага ФРГ Йоханнес Зингхаммер оценил новые требования Польши касательно репараций как попытку обанкротить Германию.

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Антон Похиляк
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