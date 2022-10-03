Польша подписала ноту с требованием репараций от Германии

Глава МИД Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием репараций от Германии

Глава МИД Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием репараций от Германии за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию польского телевидения.

«Дипломатическая нота, которую я только что подписал, будет передана МИД ФРГ», — заявил министр.

По словам Рау, нота выражает убежденность МИД Польши, что стороны должны предпринять действия по урегулированию вопроса о компенсации материальных и нематериальных потерь за годы гитлеровской агрессии и оккупации в 1939-1945 годах.

1 сентября власти Польши заявили, что требуют от ФРГ 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. 14 сентября сейм Польши подавляющим большинством голосов принял соответствующую резолюцию. В ней говорится, что Варшава никогда не получала компенсаций «за многочисленные человеческие и материальные потери, причиненные немецким государством», поэтому стремится пересмотреть отношения с Берлином.

В ответ канцлер ФРГ Олаф Шольц намекнул на возможность пересмотра действующих границ двух государств из-за требований Польши к Германии о новых репарациях. Он пригрозил польской стороне тем, что ответом на требования могут стать ревизионистские изменения границ согласно историческим документам.