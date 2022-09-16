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Германия пригрозила пересмотреть границы в ответ на требование Польши

Шольц намекнул на пересмотр границ ФРГ и Польши после требований Варшавы о репарациях

Фото: Bernd von Jutrczenka / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц прокомментировал требование Польши к Германии о новых репарациях за разрушения в ходе Второй мировой войны и намекнул на возможность пересмотра действующих границ двух государств. Об ответе немецкого лидера сообщает польский портал Niezalezna.pl.

«Глядя на [экс-премьера Польши] Дональда Туска, я хотел бы сказать, насколько важны соглашения, заключенные [канцлером ФРГ в 1969-1974 годах] Вилли Брандтом о том, что граница между Германией и Польшей установлена​​ навсегда после сотен лет истории», — заявил канцлер. Он пригрозил польской стороне тем, что ответом на требования могут стать ревизионистские изменения границ согласно историческим документам.

Ранее власти Польши заявили, что требуют от ФРГ 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. 14 сентября сейм Польши подавляющим большинством голосов принял соответствующую резолюцию. В ней говорится, что Варшава никогда не получала компенсаций «за многочисленные человеческие и материальные потери, причиненные немецким государством», поэтому стремится пересмотреть отношения с Берлином.

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Виктория Кондратьева
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