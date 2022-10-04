Сценарий «Зеркала» Андрея Тарковского выставили на торги

Сценарий Андрея Тарковского к фильму «Зеркало» выставили на торги за 1,8 миллиона рублей

В аукционном доме «Литфонд» выставлен на торги машинописный сценарий к кинокартине режиссера Андрея Тарковского «Зеркало». Об этом сообщает ТАСС.

Стартовая цена за него составляет 1,8 миллиона рублей. Речь идет о самой ранней редакции сценария от 1972 года.

На последних пяти страницах сценария сопроводительная записка Тарковского: «Прежде чем приступить к режиссерской разработке этого сценария, авторы хотят внести в него некоторые изменения с целью уточнить и обогатить идею будущего кинопроизведения и время действия событий, в нем изложенных». Аукцион запланирован на 6 октября.

Ранее сообщалось, что письмо рок-певца и одного из основателей группы The Beatles Джона Леннона британскому исполнителю и бывшему коллеге Полу Маккартни выставили на аукцион. Три страницы обращения Леннона, выставленные на продажу, содержат критику в адрес Маккартни из-за того, что тот дал большое интервью Melody Maker в 1971 году.