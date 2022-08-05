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Письмо Джона Леннона Полу Маккартни выставят на аукцион

Письмо Джона Леннона с критикой в адрес Пола Маккартни продадут на аукционе

Фото: RLFE Pix / Legion-media

Письмо рок-певца и одного из основателей группы The Beatles Джона Леннона британскому исполнителю и бывшему коллеге Полу Маккартни выставят на аукцион. Об этом сообщает TMZ.

По информации издания, три страницы обращения Леннона, выставленные на продажу, содержат критику в адрес Маккартни из-за того, что тот дал большое интервью Melody Maker в 1971 году. В беседе Пол поведал о конфликтах в музыкальном коллективе, а также поделился подробностями распределения прибыли в группе. Интервью Маккартни дал спустя год после распада The Beatles.

В письме Джон просит Пола встретиться с ним без адвокатов, а также обвиняет его в скупке акций другой звукозаписывающей компании. По мнению экспертов, стартовая цена на обращение Леннона с его подписью будет составлять на аукционе не менее 30 тысяч долларов.

В конце июля стало известно, что редкая копия первого фолио английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира ушла с молотка за 2,4 миллиона долларов.

Ранее были названы самые богатые британские музыканты. Список возглавил исполнитель Пол Маккартни, чье состояние оценивается в 865 миллионов фунтов стерлингов (66,3 миллиарда рублей).

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Анастасия Астахова
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