На Солнце зафиксировали мощнейший рост активности

В лаборатории ИКИ РАН зафиксировали мощнейший рост активности на Солнце

Ученые из отечественной лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН зафиксировали мощнейший рост активности. Результаты наблюдений опубликованы на сайте организации.

Всего произошло 35 вспышек начиная с 1 октября, включая вспышку мощнейшего класса, которую зафиксировали в ночь с 2 на 3 октября, и семь уровнем меньше. Рост активности начался с 29 сентября и продолжается по сегодняшний день. В среднем его классифицируют на восемь баллов по 10-балльной шкале.

Выбросы происходят в определенной группе солнечных пятен, которые располагаются в северном полушарии звезды, а общая их площадь составляет около 50 тысяч километров. Вспышки на Солнце приводят к выраженному росту радиации в околоземном космическом пространстве. Радиационный фон повышается из-за заряженных частиц, которые вырываются из светила и распространяются по линиям магнитного поля.

По мнению специалистов, в ближайшие несколько дней активность может усилиться, что усилит нагрузку на магнитное поле и атмосферу Земли. Однако крупных магнитных бурь пока не ожидается, хотя ситуация может поменяться в любой момент.

В сентябре 2022 года ученые с помощью космического аппарата Solar Orbiter объяснили таинственные колебания магнитного поля Солнца.