Звезда сериала «Дом Дракона» Оливия Кук рассказала о проблемах с психикой

Актриса Оливия Кук рассказала о нервных срывах из-за плотного графика

Актриса Оливия Кук, снимавшаяся в приквеле «Игры престолов», сериале «Дом Дракона», рассказала о нервном срыве из-за плотного графика съемок. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Звезда «Дома Дракона» рассказала, что у нее произошел нервный срыв, когда она работала над сериалом. «Я очень благодарна за эту работу, но было по-настоящему тяжело», — сказала она.

По словам актрисы, ее проблемы с психикой начались во время работы над такими проектами, как «Первому игроку приготовиться» и «Мотель Бейтс». Тогда ей было чуть больше 20 лет, и она с трудом выдерживала слишком напряженный график съемок.

Стресс из-за риска и ответственности, связанных с рано начавшейся актерской карьерой, и жизнь вдали от семьи в слишком юном возрасте также не пошла на пользу ее психическому здоровью.

В то же время работа помогала Кук спасаться от депрессии. «Я научилась хорошо скрывать свое состояние», — призналась она.

Несколько лет назад тревожные мысли, которые мучили ее, начали ослабевать. Отчасти на это повлияло возвращение из США на родину — в Великобританию. «Лучше всего на меня повлиял переезд обратно в Лондон», — сказала она.

Ранее психолог Оксана Козырева посоветовала дозированно читать новости, чтобы не поддаться панике. По ее словам, полностью игнорировать актуальную повестку дня проблематично, так как благодаря ей сохраняется связь с реальностью, но если работа человека не связана напрямую с производством контента или работой в журналистике, нельзя «погрязать» в тревожных новостях и Telegram-каналах.