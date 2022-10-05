Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Звезда сериала «Дом Дракона» Оливия Кук рассказала о проблемах с психикой

Актриса Оливия Кук рассказала о нервных срывах из-за плотного графика

Фото: Jeff Spicer / Getty Images

Актриса Оливия Кук, снимавшаяся в приквеле «Игры престолов», сериале «Дом Дракона», рассказала о нервном срыве из-за плотного графика съемок. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Звезда «Дома Дракона» рассказала, что у нее произошел нервный срыв, когда она работала над сериалом. «Я очень благодарна за эту работу, но было по-настоящему тяжело», — сказала она.

По словам актрисы, ее проблемы с психикой начались во время работы над такими проектами, как «Первому игроку приготовиться» и «Мотель Бейтс». Тогда ей было чуть больше 20 лет, и она с трудом выдерживала слишком напряженный график съемок.

Материалы по теме:
Россияне все чаще жалуются на усталость. Как вернуть энергию? Отвечают врачи и психологи
Россияне все чаще жалуются на усталость.Как вернуть энергию? Отвечают врачи и психологи
21 мая 2022
Россияне стали чаще тревожиться. Почему это произошло и как избавиться от переживаний?
Россияне стали чаще тревожиться.Почему это произошло и как избавиться от переживаний?
23 мая 2022

Стресс из-за риска и ответственности, связанных с рано начавшейся актерской карьерой, и жизнь вдали от семьи в слишком юном возрасте также не пошла на пользу ее психическому здоровью.

В то же время работа помогала Кук спасаться от депрессии. «Я научилась хорошо скрывать свое состояние», — призналась она.

Несколько лет назад тревожные мысли, которые мучили ее, начали ослабевать. Отчасти на это повлияло возвращение из США на родину — в Великобританию. «Лучше всего на меня повлиял переезд обратно в Лондон», — сказала она.

Ранее психолог Оксана Козырева посоветовала дозированно читать новости, чтобы не поддаться панике. По ее словам, полностью игнорировать актуальную повестку дня проблематично, так как благодаря ей сохраняется связь с реальностью, но если работа человека не связана напрямую с производством контента или работой в журналистике, нельзя «погрязать» в тревожных новостях и Telegram-каналах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Экс-аналитик Пентагона раскрыла пользу для России от вхождения новых регионов
В Южной Корее заявили о переброске авианосца США в Японское море
Захарова иронично прокомментировала рекордный госдолг США
Часто путешествующая россиянка оценила траты на комфортную жизнь в Италии
Военкор рассказал о подготовке Сватово в ЛНР к обороне
Посол России назвал США участником конфликта из-за «накачки» Киева оружием
В США назвали виновного в атаках на «Северные потоки»
Названа возможная альтернатива системы «Мир» в Турции
В Госдуме предложили ограничить выдачу микрозаймов
Звезда сериала «Дом Дракона» Оливия Кук рассказала о проблемах с психикой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.