В России подскочили продажи антидепрессантов

DSM Group: в конце сентября продажи антидепрессантов в России подскочили в 2,2 раза

В конце сентября объем продаж антидепрессантов в российских аптеках подскочил в 2,2 раза в денежном выражении по сравнению с тем же периодом 2021 года. Речь идет о неделе с 19 по 25 сентября, передает ТАСС со ссылкой на данные DSM Group.

Продажи снотворных и успокоительных препаратов увеличились на 41 процент в денежном выражении (до 274,8 миллиона рублей) и на 10 процентов в натуральном (до 2,3 миллиона упаковок) по сравнению с прошлым годом. Участники рынка закономерно объясняют растущий спрос геополитической и экономической ситуацией.

Судя по данным ресурса «Чек Индекс», продажи успокоительных препаратов в России с 21 по 28 сентября выросли на 11 процентов по сравнению с предыдущей неделей. Кроме того, в последние несколько месяцев россияне испытывали быстрые изменения в жизни, к которым оказались не вполне готовы.

«Тревожно-депрессивные симптомы у некоторых людей становятся настолько острыми, что многие обращаются за помощью к врачу», — рассказал врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук, ведущий эксперт Университета образовательной медицины Михаил Гаврилов.