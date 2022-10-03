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В России резко выросли продажи успокоительных

«Известия»: продажи успокоительных в России с 21 по 28 сентября выросли на 11 процентов

Фото: Pixabay

Продажи успокоительных препаратов в России с 21 по 28 сентября резко выросли на 11 процентов по сравнению с предыдущей неделей. Об этом говорится в данных ресурса «Чек Индекс», передают «Известия».

Как рассказала директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова, рост спроса на успокоительные и снотворные препараты, а также на антидепрессанты отмечается с конца февраля.

Кроме того, в последние несколько месяцев россияне испытывали быстрые изменения в жизни, к которым оказались не вполне готовы. «Тревожно-депрессивные симптомы у некоторых людей становятся настолько острыми, что многие обращаются за помощью к врачу», — рассказал врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук, ведущий эксперт Университета образовательной медицины Михаил Гаврилов.

Он отметил, что антидепрессанты часто действуют не сразу, а имеют накопительный эффект, срабатывая через одну-две недели после начала приема.

Ранее «Комменсантъ» сообщал, что приостановка глобальными фармкомпаниями клинических исследований в России лишит россиян сотен препаратов нового поколения. Под угрозой оказался выход на рынок более 300 лекарств в ближайшее десятилетие, в том числе против болезней, считающихся сейчас неизлечимыми.

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Марина Совина
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