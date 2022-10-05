Пушилин заявил об отступлении ВСУ из Артемовска

Глава ДНР Пушилин заявил об отступлении ВСУ из Артемовска из-за нехватки сил для обороны

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступают из Артемовска в Донецкой народной республике (ДНР) из-за нехватки сил для обороны города, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев LIVE».

«Мы фиксируем сейчас, что противник в самом Артемовске уже просто отступает — без возможности удерживать ранее занимаемые позиции», — рассказал Пушилин.

Накануне замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил об остановке продвижения ВСУ на Херсонском направлении. По его словам, российские части стоят на своих позициях.