Пушилин заявил об отступлении ВСУ из Артемовска
Глава ДНР Пушилин заявил об отступлении ВСУ из Артемовска из-за нехватки сил для обороны
Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступают из Артемовска в Донецкой народной республике (ДНР) из-за нехватки сил для обороны города, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев LIVE».
«Мы фиксируем сейчас, что противник в самом Артемовске уже просто отступает — без возможности удерживать ранее занимаемые позиции», — рассказал Пушилин.
Накануне замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил об остановке продвижения ВСУ на Херсонском направлении. По его словам, российские части стоят на своих позициях.