Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Пушилин заявил об отступлении ВСУ из Артемовска

Глава ДНР Пушилин заявил об отступлении ВСУ из Артемовска из-за нехватки сил для обороны

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступают из Артемовска в Донецкой народной республике (ДНР) из-за нехватки сил для обороны города, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев LIVE».

«Мы фиксируем сейчас, что противник в самом Артемовске уже просто отступает — без возможности удерживать ранее занимаемые позиции», — рассказал Пушилин.

Накануне замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил об остановке продвижения ВСУ на Херсонском направлении. По его словам, российские части стоят на своих позициях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Пушилин заявил об отступлении ВСУ из Артемовска
Москалькова отреагировала на гибель мобилизованных на Урале
Беременная 44-летняя Ольга Орлова попала в больницу
Стало известно о новых обещаниях Трасс британцам
Российские компании стали отказываться от перевозки нефти морем из-за санкций ЕС
Осужденный за аферу герой ДНР решил выйти по УДО и отправиться на СВО
Режиссер «Черной пантеры» хотел завершить карьеру после смерти Чедвика Боузмана
В Совбезе обвинили США в срыве переговоров России и Украины
Шведский биатлонист осудил главу МОК за желание вернуть россиян на турниры
Итальянская Eni подтвердила возобновление поставок российского газа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.