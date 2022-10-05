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В Херсоне сообщили об остановке продвижения ВСУ

Власти Херсонской области сообщили, что продвижение ВСУ остановилось

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в херсонском направлении остановилось в серой зоне. Об этом сообщил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов. Его цитирует ТАСС.

По словам представителя местных властей, российские части пока стоят на своих позициях. «Все стоит на месте, никто никуда не продвигался — это была серая зона, у нас там не было в якобы освобожденных [ВСУ] населенных пунктах регулярных войск. Все войска стояли на тех линиях по защите Херсона, на которых и стояли», — заявил Стремоусов.

Ранее замглавы региона сообщил, что ВСУ понесли большие потери на херсонском направлении. По его словам, украинским войска не удалось пройти серую зону без потерь, так как они попали под артобстрелы Воздушно-космических сил России.

Стремоусов также пообещал, что российские военные выбьют ВСУ из занятых ими сел в регионе.

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Алевтина Запольская
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