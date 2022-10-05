Стало известно о больших потерях ВСУ на херсонском направлении

Замглавы администрации Стремоусов заявил о больших потерях ВСУ на херсонском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери на херсонском направлении. Об этом стало известно замглавы региона Кириллу Стремоусову, передает ТАСС.

По его словам, украинским войска не удалось пройти серую зону без потерь, так как они попали под артобстрелы Воздушно-космических сил России.

Ранее замглавы херсонской администрации заявил, что все контрнаступления украинских войск бесполезны и сопровождаются неоправданными жертвами. Он пообещал, что российские военные выбьют ВСУ из занятых ими сел в регионе.

4 октября Стремоусов сообщил, что подразделения ВСУ, наступавшие в районе села Дудчаны на севере Херсонской области, попали в «огневой мешок» и были остановлены.