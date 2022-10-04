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ВСУ попали в «огневой мешок» в Херсонской области

Замглавы Херсона Стремоусов заявил о попадании ВСУ в «огневой мешок» в районе села Дудчаны

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), наступавшие в районе села Дудчаны на севере Херсонской области, попали в «огневой мешок» и были остановлены, заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, его слова передает РИА Новости.

«Они (подразделения ВСУ — прим. «Ленты.ру») оказались в огневом мешке. Нашей армией занята линия обороны. Работает наша авиация и артиллерия, добивая тех, кто проломился на суверенную территорию Российской Федерации. Никаких дальше продвижений нет», — рассказал Стремоусов.

Ранее сообщалось о прорыве подразделений ВСУ на территорию Луганской народной республики (ЛНР), после которого украинские военнослужащие попали в «огневой мешок» и понесли потери.

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Василий Мека
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