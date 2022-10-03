В ЛНР сообщили о попадании ВСУ в «огневой мешок»

Офицер НМ ЛНР Марочко заявил, что ВСУ попали в «огневой мешок» на территории республики

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали в «огневой мешок» на территории Луганской народной республики (ЛНР), заявил офицер Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко. Его слова приводит РИА Новости.

«Украинские войска зашли в "огневой мешок" и активно уничтожаются нашими войсками. Им удалось продвинуться на небольшое расстояние — 1,5-2 километра. И это было сделано для того, чтобы [президент Украины Владимир] Зеленский заявлял об очередных успехах. Но только он умалчивает то, что он отправил своих бойцов на верную смерть», — сказал он.

Офицер также сообщил, что сейчас ВСУ находятся под огневым воздействием союзных сил сразу с трех сторон, а именно с севера, юга и востока. По его словам, планомерному уничтожению подлежат все, кто заходит на территорию ЛНР.

