В Херсонской области пообещали отбросить ВСУ из занятых ими сел

Стремоусов пообещал в любом случае отбросить ВСУ из занятых ими сел в Херсонской области

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов пообещал отбросить Вооруженные силы Украины (ВСУ) из занятых ими сел в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил Стремоусов в эфире «Соловьев Live», все контрнаступления украинских войск бесполезны и сопровождаются неоправданными жертвами. «В любом случае все это мы откинем», — сказал он, подчеркнув, что российские военные сдерживают наступление, поэтому до Херсона ВСУ не дойдут, «это невозможно в данной ситуации».

Во вторник, 4 октября, Кирилл Стремоусов сообщил, что подразделения ВСУ, наступавшие в районе села Дудчаны на севере Херсонской области, попали в «огневой мешок» и были остановлены.

