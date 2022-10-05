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Британия пригрозила ответом на применение ядерного оружия любой страной

Глава МИД Британии Клеверли пригрозил ответом на применение любой страной ядерного оружия
Джеймс Клеверли

Джеймс Клеверли. Фото: Toby Melville / Reuters

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли в ходе съезда правящей Консервативной партии пригрозил, что применение ядерного оружия любой страной мира повлечет за собой ответные меры. Об этом сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос о возможности применения ядерного оружия в конфликте на Украине, Клеверли сказал, что не готов говорить о том, что именно могло бы стать красной чертой для Великобритании и стран Запада, а также обсуждать конкретные варианты ответных действий. «Это неизбежно был бы случай, предполагающий, что применение ядерного оружия какой угодно страной и где угодно в мире не останется без ответа», — добавил он.

Клеверли пообещал, что Лондон продолжит поддерживать Киев, подчеркнув, что Великобритания и ее союзники должны продемонстрировать «стратегическую выносливость». В противном же случае, Запад покажет, «что у него не хватает решимости», заключил он.

23 августа бывшая глава МИД Великобритании, а ныне премьер-министры страны Лиз Трасс заявила, что готова при необходимости применить ядерное оружие. По ее мнению, это является «важной обязанностью премьер-министра».

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Марина Совина
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