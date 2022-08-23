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Глава МИД Британии заявила о готовности применить ядерное оружие

Глава МИД Британии Трасс заявила, что готова при необходимости применить ядерное оружие

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Великобритании и кандидат в премьер-министры страны Лиз Трасс заявила, что готова при необходимости применить ядерное оружие. Об этом сообщает ТАСС.

«Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это», — сообщила она на встрече с членами Консервативной партии в Бирмингеме, отвечая на вопрос о возможности использования ядерного оружия при возникновении угрозы для Великобритании.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что все слова о планах Москвы применить ядерное и химическое оружие на Украине являются ложью. Он подчеркнул, что у России нет необходимости применения этих мер.

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Марина Совина
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