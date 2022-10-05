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В Ростове-на-Дону стартовал межрегиональный фестиваль искусств

Межрегиональный фестиваль искусств «Мир Кавказу» открылся в Ростове-на-Дону

Фото: Минкультуры России

В Ростове-на-Дону 4 октября стартовал межрегиональный фестиваль искусств «Мир Кавказу», участниками мероприятия стали творческие коллективы Юга России, Северо-Кавказского федерального округа и Крыма. Об этом в беседе с ТАСС рассказала заместитель гендиректора ростовской государственной филармонии Светлана Жабина.

Собеседница агентства указала, что организаторы мероприятия провели большой сводный концерт. «На сцене Ростовского академического театра драмы имени Максима Горького выступили коллективы Ростовской области, оркестр духовых инструментов имени Еждика, оркестр русских народных инструментов "Дон", ансамбль песни и танца "Легенда", ансамбль русских народных инструментов "Донцы" и самодеятельные хореографические коллективы из муниципалитетов Ростовской области», — добавила она.

Жабина также отметила, что на церемонии открытия фестиваля гости из российских регионов прошли по сцене с флагами своих территорий.

По ее словам, торжественное закрытие фестиваля состоится в четверг, 6 октября, в стенах ростовского государственного музыкального театра. В этот день в фойе театра будет проходить выставка декоративно-прикладного искусства.

Ранее сообщалось, что в Иркутске на острове Юность 7 октября пройдет традиционный фестиваль коренных народов Прибайкалья «Ехор на Ангаре». В программе фестиваля запланирован конкурс древнейшего бурятского ритуального танца-хоровода «ехор», который исполняется под аккомпанемент оркестра или а капелла, под народные напевы. В традиционном состязании примут участие самодеятельные фольклорные ансамбли. Также пройдут соревнования по поеданию бууз, где определят самого быстрого едока.

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Варвара Кошечкина
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