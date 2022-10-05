ВОЗ сообщила о снижении заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире

ВОЗ сообщила о снижении заболеваемости COVID-19 в мире на 6% за неделю

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассказала, что заболеваемость COVID-19 в мире снизилась на шесть процентов за последнюю неделю, а количество летальных исходов — на 12 процентов, сообщает ТАСС.

По данным экспертов, с 26 сентября по 2 октября коронавирусной инфекцией заразились 2,9 миллиона человек, а умерли от заболевания более 8,3 тысячи. Наибольшее снижение заболеваемости зафиксировано в Африке и Западно-Тихоокеанском регионе. Больше всего инфицированных за неделю оказалось в Германии, США, Японии и Китае.

Ранее руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков заявил, что тошнота, рвота и диарея стали самыми редкими симптомами последних штаммов COVID-19. По его словам, иногда при инфекции верхних дыхательных путей возникает косвенная инфекция желудочно-кишечного тракта, что может сопровождаться иммунной реакцией ЖКТ.